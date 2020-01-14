Каталонський лідер-утікач роздумує над візитом до Іспанії, яка хоче його арешту

Каталонський лідер-утікач Карлес Пучдемон розглядає можливість відвідати Іспанію, якщо отримає запевнення в тому, що він застрахований від арешту завдяки своєму новому статусу євродепутата.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів агентству Associated Press після свого першого пленарного засідання у Європарламенті в Страсбурзі.

Пучдемон сказав, що він чекає на рішення Європейського парламенту про те, чи може він відвідати Іспанію, не будучи арештованим, "протягом кількох тижнів". Він хоче відвідати колишнього каталонського віцепрезидента Оріола Жунераса, який також був обраний до Європейського парламенту на травневих виборах.

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"Чому б і ні?" - запитав він. "Іспанія повинна визнати мій імунітет", - вважає каталонський політик.

Як і Жункерас, Пучдемон був в авангарді кампанії проведення нелегального референдуму в Каталонії в 2017 році, але йому вдалося втекти в Брюссель, коли іспанська влада видали ордер на його арешт.

"Ми сподіваємося, що через кілька, не надто багато місяців, можливо, тижнів, у нас буде чітка заява від правління Європейського парламенту", - сказав він.

13 січня каталонський лідер Карлес Пучдемон став повноправним євродепутатом.

Його розшукують в Іспанії за роль у організації незаконного голосування щодо незалежності Каталонії.

Пучдемон втік до Бельгії після невдалої спроби проголошення незалежності регіону і в травні був обраний до Європарламенту як представник каталонських сепаратистських партій з Іспанії.