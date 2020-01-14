Беглый каталонский лидер размышляет над визитом в Испании, где хотят его ареста

Каталонский лидер Карлес Пучдемон рассматривает возможность посетить Испанию, если получит заверения в том, что он застрахован от ареста благодаря своему новому статусу евродепутата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал агентству Associated Press после своего первого пленарного заседания в Европарламенте в Страсбурге.

Пучдемон сказал, что он ждет решения Европейского парламента о том, может ли он посетить Испанию, не будучи арестованным, "в течение нескольких недель". Он хочет посетить бывшего каталонского вице-президента Ориола Жунераса, который также был избран в Европейский парламент на майских выборах.

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"Почему бы и нет?" - спросил он. "Испания должна признать мой иммунитет", - считает каталонский политик.

Как и Жункерас, Пучдемон был в авангарде кампании проведения нелегального референдума в Каталонии в 2017 году, но ему удалось бежать в Брюссель, когда испанские власти выдали ордер на его арест.

"Мы надеемся, что через несколько, не слишком много месяцев, возможно, недель, у нас будет четкое заявление от правления Европейского парламента", - сказал он.

13 января каталонский лидер Карлес Пучдемон стал полноправным евродепутатом.

Он объявлен в розыск в Испании за роль в организации незаконного голосования о независимости Каталонии.

Пучдемон бежал в Бельгии после неудачной попытки провозглашения независимости региона и в мае был избран в Европарламент как представитель каталонских сепаратистских партий из Испании.