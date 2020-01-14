Бельгийские F-16 совершили 20 взлетов на перехват самолетов РФ

Четыре истребителя F-16 ВВС Бельгии, развернутые в начале сентября в Литве для защиты авиапространства стран Балтии, поднимались двадцать раз на перехват российских самолетов, приближающихся к территории союзников над Балтийским морем.

Об этом заявил подполковник Руланс ван Тиен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Бельгийский воздушный отряд, насчитывающий около пятидесяти человек, расположен на авиабазе Шяуляй.

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Ранее ВВС Бельгии показали фотографии перехваченных самолетов.

Военно-воздушные силы НАТО размещены в Эстонии, Латвии и Литве, в порядке ротации согласно решению Совета Альянса 29 марта 2004 года, когда страны Балтии стали членами альянса. В 2012 году на саммите НАТО в Чикаго было принято решение продлить миссии ВВС в странах Балтии на неопределенное время. У самих стран Балтии собственных истребителей нет.