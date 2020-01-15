Иран назвал ошибкой запуск европейцами механизма разрешения споров по ядерному соглашению

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Франции, Великобритании и Германии по запуску механизма урегулирования споров в рамках Общего всеобъемлющего плана действий (ОВПД) по иранской ядерной программе юридически необоснованы и политически неправильны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Tasnim, об этом он заявил на встрече с госминистром немецкого МИД Нильсом Аннен в Нью-Дели.

Зариф раскритиковал неспособность европейцев выполнить свои обязательства по ОВПД и назвал их попытки запустить механизм разрешения споров необоснованными с правовой точки зрения и стратегической ошибкой с политической точки зрения.

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Во вторник, 14 января, Великобритания, Франция и Германия запустили механизм урегулирования споров в рамках ОВПД по иранской ядерной программе - решение, которое обозреватели называют первым шагом к "гибели" ядерного соглашения с Ираном.

Как известно, Иран приостановил все ограничения на производство обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива, а также ядерного оружия.

Он заявил, что реагирует на санкции, введенные США, когда они вышли из ядерного соглашения в 2018 году.

В то же время Иран говорит, что останется участником многосторонней "ядерной договоренности", и считает, что сейчас достигнут "разумный баланс" обязательств сторон по ней.