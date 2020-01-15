Іспанські ультраправі подають до суду на Європарламент через каталонських євродепутатів

Іспанська ультраправа партія Vox оголосила, що подає в суд на Європейський парламент через визнання євродепутатами каталонських лідерів Карлеса Пучдемона і Тоні Коміна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Лідер Vox Сантьяго Абаскал стверджує, що президент Європарламенту Давід Сассолі "перевищив свої повноваження", підтвердивши обрання каталонських депутатів і дозволивши їм зайняти свої місця в сесійній залі 13 січня.

У грудні Європейський суд ухвалив рішення про те, що члени Європейського парламенту мають право на недоторканність з моменту їх офіційного обрання, що призвело до визнання Пучдемона і Коміна в якості повноправних членів Європарламенту.

Пудчемона і Коміна розшукують в Іспанії за організацію незаконного референдуму про незалежність Каталонії 2 2017 році.

Вони втекли до Бельгії і в травні були обрані до Європарламенту як представники каталонських сепаратистських партій Іспанії.

Нагадаємо, Суд ЄС постановив, що ув’язнений колишній віцепрезидент Каталонії Оріол Жункерас мав депутатський імунітет з часу оголошення про його обрання євродепутатом.

Європейський парламент заявив, що юридично зобов'язаний не надавати мандат засудженому Жункерасу.