Испанские ультраправые подают в суд на Европарламент из-за каталонских евродепутатов

Испанская правая партия Vox объявила, что подает в суд на Европейский парламент из-за признания евродепутатами каталонских лидеров Карлеса Пучдемона и Тони Комина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Лидер Vox Сантьяго Абаскал утверждает, что президент Европарламента Давид Сассоли "превысил свои полномочия", подтвердив избрание каталонских депутатов и позволив им занять свои места в сессионном зале 13 января.

В декабре Европейский суд принял решение о том, что члены Европейского парламента имеют право на неприкосновенность с момента их официального избрания, что привело к признанию Пучдемона и Комина в качестве полноправных членов Европарламента.

Пудчемона и Комина разыскивают в Испании за организацию незаконного референдума о независимости Каталонии в феврале 2017 года.

Они бежали в Бельгию и в мае были избраны в Европарламент как представители каталонских сепаратистских партий Испании.

Напомним, Суд ЕС постановил, что заключенный бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас имел депутатский иммунитет с момента объявления о его избрании евродепутатом.

Европейский парламент заявил, что юридически обязан не предоставлять мандат осужденному Жункерасу.