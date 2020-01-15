Зеленський обговорив з Меркель катастрофу літака МАУ

Президент Володимир Зеленський закликав Німеччину сприяти ефективному розслідуванню і притягненню до відповідальності винних у збитті літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося у телефонній розмові зеленського з канцлеркою Ангелою Меркель у середу, 15 січня.

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Президент розповів канцлерці, що зараз в Ірані залишаються українські фахівці, які займаються питаннями ідентифікації та репатріації тіл загиблих, а також питанням "чорних скриньок".

Зеленський зазначив, що очікує на ефективне розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності винних у збитті літака українських авіаліній, а також на компенсації сім’ям загиблих і компанії-перевізнику.

"Президент України закликав Німеччину політично сприяти цьому процесу", - повідомили у пресслужбі офісу президента.

Меркель висловила співчуття у зв’язку з катастрофою українського літака. Зеленський подякував їй за слова підтримки і готовність Німеччини взаємодіяти заради відкритого та неупередженого розслідування катастрофи, зазначили у пресслужбі.

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Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня після днів заперечень іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак.