Зеленський обговорив з Меркель катастрофу літака МАУ
Президент Володимир Зеленський закликав Німеччину сприяти ефективному розслідуванню і притягненню до відповідальності винних у збитті літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося у телефонній розмові зеленського з канцлеркою Ангелою Меркель у середу, 15 січня.
Президент розповів канцлерці, що зараз в Ірані залишаються українські фахівці, які займаються питаннями ідентифікації та репатріації тіл загиблих, а також питанням "чорних скриньок".
Зеленський зазначив, що очікує на ефективне розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності винних у збитті літака українських авіаліній, а також на компенсації сім’ям загиблих і компанії-перевізнику.
"Президент України закликав Німеччину політично сприяти цьому процесу", - повідомили у пресслужбі офісу президента.
Меркель висловила співчуття у зв’язку з катастрофою українського літака. Зеленський подякував їй за слова підтримки і готовність Німеччини взаємодіяти заради відкритого та неупередженого розслідування катастрофи, зазначили у пресслужбі.
Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.
На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.
11 січня після днів заперечень іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак.