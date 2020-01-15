Зеленский обсудил с Меркель катастрофу самолета МАУ

Президент Владимир Зеленский призвал Германию способствовать эффективному расследованию и привлечению к ответственности виновных в сбивании самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь в телефонном разговоре Зеленского с канцлером Ангелой Меркель в среду, 15 января.

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Президент рассказал канцлеру, что сейчас в Иране остаются украинские специалисты, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросом черных ящиков.

Зеленский отметил, что ожидает эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в сбивании самолета украинских авиалиний, а также компенсации семьям погибших и компании-перевозчику.

"Президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу", - сообщили в пресс-службе офиса президента.

Меркель выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета. Зеленский поблагодарил ее за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы, отметили в пресс-службе.

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Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

11 января после дней отрицания иранские военные официально признали, что "случайно" сбили украинский пассажирский самолет.