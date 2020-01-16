Рада приняла закон о среднем образовании с учетом требования Венгрии

Верховная рада приняла в окончательном втором чтении законопроект "О среднем образовании", который выводит частные школы из-под действия статьи 7 языкового закона - это было одним из требований Венгрии в конфликте с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За законопроект в четверг, 16 января, проголосовали 327 народных депутатов.

Как пояснили в Минобразования, закон предусматривает три модели изучения украинского языка в школах. Соответствующая статья документа была написана по результатам многочисленных консультаций с представителями национальных меньшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

Отдельная модель сформирована для учащихся школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС.

В начальной школе они будут учиться на родном языке, наряду с изучением государственного. В 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

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В то же время частные учебные заведения, которые обеспечивают получение полного общего среднего образования за средства физических и/или юридических лиц, имеют право свободного выбора языка образовательного процесса и обязаны обеспечить овладение их учениками государственным языком в соответствии с государственными стандартами.

Напомним, по мнению главы МИД Вадима Пристайко, Венгрия должна снять вето на проведение Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне после принятия Украиной закона "О среднем образовании".

Как известно, Венгрия блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет блокировать заседание только после внесения поправок в законы о языке и образовании.