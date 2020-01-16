Кулеба: закон про середню освіту має допомогти у відносинах з Угорщиною

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба вважає, що ухвалення Радою закону Про середню освіту має сприяти налагодженню відносин з Угорщиною.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Верховна Рада ухвалила довгоочікуваний закон про повну загальну середню освіту, який має допомогти нам вирішити проблеми минулого. Тепер обидві країни мають робити кроки вперед", - написав Кулеба у своєму Twitter.

Він також повідомив про те, що угорському міністру закордонних справ скерували запрошення відвідати Україну.

"Радий зацікавленості глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, з яким я співголовую у міжурядовій комісії, відвідати Україну. Ми запросили його здійснити візит у лютому. Комісія не засідала вже 7 років. Це неприпустимо. Прагну виправити: рухати торгівлю, регіональні проєкти, інвестиції", - додав Кулеба.

Верховна Рада у четвер, 16 січня, ухвалила в остаточному другом читанні законопроєкт "Про повну загальну середню освіту", який виводить приватні школи з-під дії статті 7 мовного закону – це було однією з вимог Угорщини у конфлікті з Україною.

На думку глави МЗС Вадима Пристайка, Угорщина має зняти вето з проведення Комісії Україна-НАТО на політичному рівні після ухвалення Україною закону Про середню освіту.

Як відомо, Угорщина блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів. Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не блокуватиме засідання тільки після внесення поправок до законів про мову та освіту.