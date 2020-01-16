В Украине начали расследовать возможную незаконную слежку за экс-послом США

Национальная полиция Украина открыла дело о возможном нарушении тайны телефонных разговоров и незаконной конфиденциальной информации бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте МВД Украины.

В сообщении сказано, что в МВД приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями палаты представителей Конгресса США, о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

МВД напоминает, что комитет по разведке Палаты представителей опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции в Украине Йованович за ней якобы проводилась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

"Позиция Украины - не вмешиваться во внутриполитические дела Соединенных Штатов Америки. Однако в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства", - заявили в МВД.

После анализа этих материалов Национальная полиция начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 ("нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции") и ч. 1 ст. 182 ("незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни") Уголовного кодекса Украины.

МВД обратилось к ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможному уголовному преступлению.