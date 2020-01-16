Еврокомиссар: для газопровода "Северный поток-2" не будет исключений

Российский газопровод "Северный поток-2" не получит исключений от Евросоюза и должен отвечать всем правилам ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в комментарии эстонскому порталу ERR.

"В прошлом году обновили газовую директиву, которая устанавливает одинаковые правила для всех газовых подключений из третьих стран. Мы говорим не только о "Северном потоке", но и о всех других газопроводах, независимо от того, где они начинаются. Если они заходят в ЕС, они должны отвечать определенным требованиям. Мы проверяем соблюдение этих правил в сотрудничестве с местными агентствами, в случае Германии – с федеральным сетевым агентством", - сказала Симсон.

По ее словам, газовая сеть должна быть открытой и для третьих поставщиков, а тарифная политика должна быть понятной, и газопровод должен быть отделен от производителя.

"Запуск "Северного потока-2" невозможен без соблюдения этих правил", – подчеркнула Симсон.

Симсон также сказала, что ЕС в последние годы много инвестировал в то, чтобы не зависеть от одного поставщика или транзитного экспорта.

"Это делалось, прежде всего, путем создания газопровода между странами ЕС и инвестиций в сеть поставок сжиженного природного газ, который может поступать в страны ЕС со всего мира", – сказала она.