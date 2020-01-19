Гаррі і Меган втратять титули і повернуть гроші за котедж
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл більше не використовуватимуть титули "Ваша королівська високість" і не отримуватимуть державних коштів за виконання королівських обов'язків.
Про це сказано у суботній заяві Букінгемського палацу щодо угоди з ними, повідомляє "Європейська правда".
"Герцог і герцогиня не використовуватимуть свої звання "Ваша королівська високість", оскільки вони вже не працюють членами Королівської родини.
Герцог і герцогиня Сассекські поділилися бажанням повернути суверенні грантові витрати на оновлення котеджу Frogmore, який залишиться їхнім домом у Великій Британії", - йдеться у заяві.
Гаррі і Меган більше офіційно не представлятимуть королеву, однак продовжать підтримувати свої приватні патронати та асоціації.
У заяві також йдеться, що Букінгемський палац не коментує подробиці домовленостей щодо безпеки. Зазначені зміни мають набути чинності навесні 2020 року.
8 січня принц Гаррі та його дружина Меган Маркл опублікували заяву, в якій йдеться про те, що вони планують зняти з себе обов’язки "старших" членів королівської родини та працювати, щоб стати фінансово незалежними, "продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву".
Вони планують жити у Британії та в Північній Америці, продовжуючи "надавати повноцінну підтримку" королеві Єлизаветі ІІ.
Королева Британії погодилася на "перехідний період", у ході якого герцог і герцогиня Сассекські проведуть час у Канаді та Великій Британії.
Водночас ЗМІ писали, що питання про витрати на безпеку принца Гаррі та його дружини Меган у зв'язку з їх переїздом до Канади стало справжньою проблемою для британської влади і правоохоронних органів.