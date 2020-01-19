Венеційці на човнах вимагають заборонити в місті моторні катери і круїзні лайнери

Сотні людей на ​​невеликих традиційних човнах протестували перед венеційською площею Святого Марка в неділю, щоб вимагати заборони в місті великих моторних катерів, що переповнили води міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протестувальники також висловили претензії до гігантських круїзних суден, які регулярно пливуть близько до Венеції, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який зазнає все більших проблем від зростаючих вод.

Критики кажуть, що хвилі, створені круїзними кораблями та великими моторними човнами на каналі, розмивають фундаменти міста, яке регулярно страждає від затоплення.

Протестувальники прибули на флотилії невеликих човнів. "Зупиніть хвилі, припиніть смог", - закликав один з банерів. "Ганьба тим, хто робить хвилі", - написано на іншому венеціанським діалектом.

У листопаді Венеція зазнала рекордної повені, яка залишила більшу частину міста під водою та загрожувала знаменитій базиліці Святого Марка.

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У повені звинувачували зміни клімату, але протестувальники кажуть, що місцева влада могла б зробити набагато більше для захисту крихкого міста, заборонивши великі судна.

У 2017 році було прийнято рішення про заборону круїзних лайнерів, але воно ще не набуло чинності, оскільки розробляються альтернативні місця для причалу.

На початку червня круїзний лайнер врізався в туристичний човен зі 110 пасажирами на одному з найбільш жвавих каналів Венеції. Величезне судно втратило контроль і не змогло зупинити свій хід.