Венецианцы на лодках требуют запретить в городе моторные катера и круизные лайнеры

Сотни людей на небольших традиционных лодках протестовали перед венецианской площадью Святого Марка в воскресенье, чтобы требовать запрета в городе моторных катеров, переполнивших воды города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протестующие также высказали претензии к гигантским круизным лайнерам, которые регулярно плывут близко к Венеции, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, который испытывает все большие проблемы от растущих вод.

Критики говорят, что волны, созданные круизными кораблями и крупными моторными лодками на канале, размывают фундаменты города, регулярно страдающего от затоплений.

Протестующие прибыли на флотилии небольших лодок. "Остановите волны, прекратите смог", - призвал один из баннеров. "Позор тем, кто делает волны", - написано на другом на венецианском диалекте.

В ноябре Венеция пострадала от рекордного наводнения, которое оставило большую часть города под водой и угрожало знаменитой базилике Святого Марка.

В наводнении обвиняли изменения климата, но протестующие говорят, что местные власти могли бы сделать гораздо больше для защиты хрупкого города, запретив крупные суда.

В 2017 году было принято решение о запрете круизных лайнеров, но оно еще не вступило в силу, поскольку разрабатываются альтернативные места для причала.

В начале июня круизный лайнер врезался в туристическую лодку с 110 пассажирами на одном из самых оживленных каналов Венеции. Огромное судно потеряло контроль и не смогло остановить свой ход.