Фон дер Ляйен обсудила с Путиным транзит газа через Украину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом России Владимиром Путиным подписанный трехсторонний договор о транзите российского газа через Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Рада была встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на полях Берлинской конференции. Мы говорили о газовом соглашении между Украиной, ЕС и Россией (о транзите) через Украину", - написала председатель Еврокомиссии в своем Twitter.

Good to meet with Russian President Vladimir Putin in the margins of the #BerlinConference. We spoke about the Ukraine-EU-Russia trilateral gas agreement via Ukraine. pic.twitter.com/utHj0agJKt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2020

Напомним, 30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет, а также договорились об отказе сторон от судебных споров друг против друга. "Газпром" согласился выплатить 2,9 млрд долларов компенсации по решению арбитражей, а Украина "простила" 7,4 млрд долларов штрафа за нарушение "Газпромом" антимонопольного законодательства.