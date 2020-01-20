В німецькій поліції послабили вимоги до новобранців через "кадрову діру"

Намагаючись заповнити тисячі нових посад в цьому році, федеральна поліція Німеччини знизила вимоги до новобранців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Зокрема, були змінені вимоги щодо фізичної підготовки, а також мовного рівня.

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Сьогодні частина іспиту з німецької мови полягає у написанні диктанту зі 180 слів. Для новобранців, які бажають вступити на "середній рівень" поліцейської служби, збільшено кількість помилок, які їм дозволено робити в ході тесту.

Новобранці поліції цього рівня зможуть забезпечувати безпеку на демонстраціях або патрулювати аеропорти і вокзали, а також проводити митні перевірки на кордонах Німеччини.

Знизивши вимоги до знання мови, влада Німеччини сподівається залучити кандидатів з інших країн ЄС.

Фізична складова тесту також була змінена. Стрибки в довжину та відтискання замінені човниковим бігом. Також скасовані вимоги щодо зросту для чоловіків і жінок, які подали заявку на службу.

Федеральна поліція Німеччини перебуває під тиском, щоб заповнити 2150 додаткових посад в цьому році. Протягом 2020 року також близько 853 поліцейських підуть у відставку.