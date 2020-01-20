В немецкой полиции ослабили требования к новобранцам из-за "кадровой дыры"
Пытаясь заполнить тысячи новых должностей в этом году, федеральная полиция Германии снизила требования к новобранцам.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
В частности, были изменены требования по физической подготовке, а также языковому уровню.
Сегодня часть экзамена по немецкому языку состоит в написании диктанта из 180 слов. Для новобранцев, желающих поступить на "средний уровень" полицейской службы, увеличено количество ошибок, которые им разрешено делать в ходе теста.
Новобранцы полиции этого уровня смогут обеспечивать безопасность на демонстрациях или патрулировать аэропорты и вокзалы, а также проводить таможенные проверки на границах Германии.
Снизив требования к знанию языка, власти Германии надеются привлечь кандидатов из других стран ЕС.
Физическая составляющая теста также была изменена. Прыжки в длину и отжимания заменены челночным бегом. Также отменены требования по росту для мужчин и женщин, которые подали заявку на службу.
Федеральной полиции Германии нужно заполнить 2150 дополнительных должностей в этом году. В течение 2020 также около 853 полицейских уйдут в отставку.