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Премьер Норвегии останется в должности и будет руководить правительством меньшинства

Понедельник, 20 января 2020, 17:23

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг останется на посту главы правительства меньшинства в составе трех партий после выхода из коалиции правой Партии прогресса.

Об этом Солберг заявила в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Антимигрантская консервативная Партия прогресса решила выйти из правительства Норвегии из-за решения вернуть в страну жену боевика "Исламского государства" и ее детей. Также в отставку подала министр финансов Сив Йенсен, которая возглавляет эту партию.

Партия прогресса была не против вернуть в Норвегию только детей, но правительство разрешило вернуться и матери.

Конституция Норвегии не предусматривает проведения досрочных выборов в стране.

Солберг возглавляет правительство Норвегии с 2013 года, она стала первым консервативным премьером за последние 30 лет, которому удалось переизбраться на второй срок.

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Норвегия
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