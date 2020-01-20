У Німеччині фейковий "лікар" засуджений за "лікування" струмом

Німецький суд в понеділок визнав винним у замаху на вбивство 30-річного чоловіка, який видавав себе за лікаря онлайн і змусив десятки молодих жінок і дівчат проводити небезпечні для життя удари струмом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Вищий суд Мюнхена засудив злочинця до 11 років позбавлення волі. Його було визнано винним у 13 з 88 випадків за звинуваченням у замаху на вбивство.

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Суд додав, що вирок чоловік буде відбувати в психіатричній лікарні.

Головуючий суддя Томас Ботт зазначив, що особливо тривожним є той факт, що обвинувачений казав жінкам і дівчаткам розміщувати металеві предмети біля їхніх скронь. А це означає, що їхній мозок піддавався впливу електричного струму.

Вчений-комп'ютерник з Вюрцбурга в Баварії видавав себе за лікаря онлайн і стверджував, що проводить дослідження з больової терапії.

Використовуючи онлайн-чати, такі як Skype, чоловік переконував молодих жінок і дівчат вдаряти себе струмом. Постраждалі конструювали саморобні пристрої та дозволяли прив'язати себе до стільця, перш ніж хтось інший подавав струм.

Чоловік записував багато із зустрічей, деякі з відеозаписів були показані в суді. Обвинувачення стверджувало, що чоловік був мотивований сексуальним фетишем, і що він збуджувався, коли бачив біль жінок і дівчат.

У деяких випадках злочинець платив своїм жертвам від 200 до 3000 євро.