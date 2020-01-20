В Германии фейковый "врач" осужден за лечение током
Немецкий суд в понедельник признал виновным в покушении на убийство 30-летнего мужчину, который выдавал себя за врача онлайн и заставил десятки молодых женщин и девушек выдерживать опасные для жизни удары током.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
Высший суд Мюнхена приговорил преступника к 11 годам лишения свободы. Он был признан виновным в 13 из 88 случаев по обвинению в покушении на убийство.
Суд добавил, что приговор мужчина будет отбывать в психиатрической клинике.
Председательствующий судья Томас Ботт отметил, что особенно тревожным является тот факт, что обвиняемый говорил женщинам и девочкам размещать металлические предметы у висков. А это значит, что их мозг подвергался воздействию электрического тока.
Ученый-компьютерщик из Вюрцбурга в Баварии выдавал себя за врача онлайн и утверждал, что проводит исследования по болевой терапии.
Используя онлайн-чаты, такие как Skype, мужчина убеждал молодых женщин и девушек бить себя током. Пострадавшие конструировали самодельные устройства и позволяли привязать себя к стулу, прежде чем кто-то другой подавал ток.
Мужчина записывал многие из встреч, некоторые из видеозаписей были показаны в суде. Обвинение утверждало, что он был мотивирован сексуальным фетишем и возбуждался, когда видел боль женщин и девушек.
В некоторых случаях преступник платил своим жертвам от 200 до 3000 евро.