Ультраправые могут выиграть выборы в Словакии – опрос

У крайне правой "Народной партии - Наша Словакия" (ĽSNS) есть потенциал выиграть парламентские выборы в Словакии 29 февраля.

Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Январский опрос Focus показал поддержку ĽSNS на уровне 13,6%. Однако более детальные данные опроса, опубликованные 20 февраля, указывают, что их потенциал достигает 18,2% (т.е. +4,6%) - респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы у них было два голоса. Этот показатель указывает, за какую партию проголосует избиратель, если, например, партия, за которую он хочет голосовать сегодня, разочарует его до выборов.

Поддержка левой партии Smer, которая находится у власти почти непрерывно с 2006 года, по январским опросам составляла 18,7%, однако ее потенциал к росту - только +4%.

Читайте также Украина и Словакия приблизились к разблокированию аэропорта "Ужгород"

Словацкая национальная партия (SNS, Slovenská národná strana) набирает 5,1%, она является вторым выбором для 7%.

Как известно, спикер парламента Словакии Андрей Данко, член SNS, выступает против политики ЕС в отношении РФ и сохраняет активные контакты со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

SNS, входящая в коалиционное правительство, заблокировала имплементацию обновленных стратегий безопасности и обороны Словакии летом 2018 года. Причиной такого шага стали некоторые пункты, где Россия охарактеризована как агрессивная страна.

Согласно опросу, в парламент также проходят "Прогрессивная Словакия" президента Зузаны Чапутовой - 10,5%, партия экс-президента Словакии Андрея Киски "Для людей" (Za ľudí) - 10,3%, консервативная OĽaNO (Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti - Обычные люди и независимые личности) - 7,7%, "Мы - семья" (Sme Rodina) - 7,1%, Христианско-демократическая партия (KDH) - 6%, либеральная правоцентристская SAS (Sloboda a Solidarita - Свобода и Солидарность) – 5,4%.