Торговий представник України назвав головні завдання у торгівлі з ЄС

Україна у 2020 році має відновити довіру і зменшити кількість подразників у торгівлі з ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це в ході дискусії "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік" заявив торговий представник України Тарас Качка.

"У нас залишилося багато дратливих моментів у торгівлі з ЄС. Тому наша найбільша мета – почати говорити з ЄС як конструктивні торговельні партнери, які обговорюють збільшення торгівлі, а не шукають підстави, щоб відкласти на потім підписання нових угод",- заявив Качка.

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Він висловив впевненість, що у 2020 році Україна вже почне роботу по впровадженню АСАА – "промислового безвізу" з ЄС.

"Про це вже є попередні домовленості і ми чекаємо на приїзд першої місії з перевірки", - додав торговий представник. Раніше Качка прогнозував, що така місія приїде в першому кварталі 2020 року.

Також, за його словами, є підстави сподіватися на прогрес із визнанням безпечності харчових продуктів, що відкриє доступ на ринки ЄС для нових виробників.

Нагадаємо, посол ЄС заявив, що Україна має довести свою готовність до "промислового безвізу".

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