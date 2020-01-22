В результате ударов авиации РФ в Сирии убиты 40 человек - спасатели

В результате воздушных ударов под руководством России во вторник на северо-западе Сирии погибли не менее 40 человек. Армия режима президента Сирии Башара Асада при поддержке иранских вооруженных группировок пытается устранить повстанцев к западу от Алеппо.

Об этом заявили жители и спасатели, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Они заявили, что в селе Кфар Таал к западу от подконтрольного правительству Алеппо погибла семья из восьми человек, в том числе шестеро детей, а еще девять мирных жителей были убиты в Маардабсе на юго-востоке провинции Идлиб.

"Бог отомстит всем тиранам. В моей семье больше никого не осталось, они все ушли", - сказал 71-летний Абу Яссер, родственник семьи, уничтоженной в Кфар Таале на звукозаписи, полученной Reuters.

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По меньшей мере 22 гражданских лиц погибли во время других ударов российских и сирийских военных самолетов по сельским территориям под контролем оппозиции, подвергшимся сильным ударовам с момента начала российской военной кампании, усиленной иранскими вооруженными группировками, в декабре.

Воздушные бомбардировки, при которых Москва также развернула спецназ на земле, чтобы продвинуться глубже на территорию повстанцев, оставила десятки городов в руинах и разрушила больницы и школы, говорят спасатели.