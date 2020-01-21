МЗС Польщі: вандалізм на могилі УПА – спроба розсварити з Україною

МЗС Польщі вважає вандалізм на могилі воїнів УПА у Підкарпатському воєводстві спробою підірвати добросусідські відносини Польщі з Україною та обіцяє розслідування цього питання компетентними органами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві польського міністерства, опублікованій в Twitter.

"З огляду на недавні спроби посварити народи Європи на історичному тлі ми спостерігаємо подальші дії, спрямовані на підрив добросусідських відносин Польщі, цього разу з Україною. З жалем відзначаємо ще один провокаційний інцидент в Монастирі", - заявили у МЗС Польщі.

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Міністерство запевнило, що відповідні польські служби розслідуватимуть це питання.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що у Польщі на горі Монастир біля села Верхрата у Підкарпатському воєводстві невідомі знищили меморіальну дошку на могилі воїнів Української повстанської армії.

На ній були написані імена членів УПА – мешканців навколишніх сіл, які загинули в бою з НКВС у місцевих лісах 2–3 березня 1945 року.

Дошка з могили воїнів УПА мала статус легального меморіального місця пам’яті в Польщі.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця звернув увагу на те, що інформація про знищення меморіальної з’явилася напередодні візиту до сусідньої країни президента Володимира Зеленського, хоча сам вандалізм стався раніше.

Як відомо, президент Зеленський планує приїхати до Польщі на урочистості з нагоди 75-річчя звільнення колишнього концентраційного табору Аушвіц-Біркенау 27 січня.