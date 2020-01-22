Скандал в Польше: экс-посол обвинил в непристойном поведении главного человека в МИД

Бывший посол Польши в Японии Яцек Изыдорчик обратился в прокуратуру и Верховную контрольную палату с жалобой на генерального директора МИД Польши Анджея Папежа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Яцек Изыдорчик - юрист из Лодзинского университета, который после того, как "Право и справедливость" пришла к власти, стал послом Польши в Токио. Летом прошлого Изыдорчик досрочно сняли с должности.

Он подал заявление под названием "Сообщение о правонарушениях, превышении полномочий, невыполнении обязательств, предоставлении недостоверных сведений, нарушении защиты информации, создании ложных доказательств и клевете".

В списке должностных лиц, обвиняемых во всех этих деяниях, – восемь фамилий, в частности, руководитель Управления контроля и аудита МИД, директор Управления генерального директора Министерства иностранных дел и заместитель директора Министерства финансов.

Но главным обвиняемым оказался генеральный директор Министерства иностранных дел Анджей Папеж, служащий в МИД с начала 1990-х годов. Папеж является ведущим представителем польской дипломатии - он решает, кто и на какую должность назначается.

"На практике, учитывая слабую позицию министра иностранных дел Яцека Чапутовича, Папежа считают самым важным человеком польской дипломатии", - говорится в материале.

Именно Папеж привел к увольнению Изыдорчика из посольства в Токио летом прошлого года. В сообщении прокуратуре экс-посол утверждает, что Папеж делал это неоднократно, нарушая закон.

"Глава МИД - это человек, который на самом деле не руководит этим министерством, - чем, не скрываясь, хвастались даже некоторые чиновники Министерства иностранных дел", - отмечает экс-посол.

Изыдорчик говорит, что Папеж - "это человек, имеющий проблемы с самоконтролем, и человек с чрезвычайно презрительным отношением к закону, он углубляет системную патологию в Министерстве иностранных дел".

"Анджей Папеж 24 марта 2019 года при свидетелях и в общественном месте Японии (Камакура) допустил непристойное и оскорбительное поведение по отношению к японцам (я лично был свидетелем того, о чем я официально сообщил министру иностранных дел Чапутовичу в письме от 2 апреля 2019 года, но ответа по сей день нет", - заявляет экс-посол.

"Мы посетили важнейший храм Камакуры в составе официальной делегации. Папеж повел себя скандально, когда после входа в храм нужно было символически умыться водой", - говорит бывший посол.

В японских синтоистских храмах после входа в храмовые ворота следует очиститься, вымыв руки и прополоскав рот в отведенном месте.

"Папеж подошел к чану с водой и начал имитировать, что промывает гениталии. При этом он хохотал. Сопровождавшие его люди из Министерства иностранных дел также прекрасно провели время. Они вели себя как ученики средней школы в поездке. А японцы сделали вид, что не видят этого, потому что не знали, как реагировать. Как я писал в сообщении в прокуратуру, я сообщил об инциденте главе Министерства иностранных дел. Реакции нет", - сказал Изыдорчик.

В письме в прокуратуру Изыдорчик пишет, что Чапутович "не ответил ни на одно письмо". Он также отмечает: "Министр иностранных дел Чапутович никогда не разговаривал со мной как с послом Польши в Японии".

"После отправки Чапутовичу письма с описанием скандала в храме Папеж начал мстить мне и привел к моему увольнению", - аргументирует бывший посол.

Изыдорчика считают приближенным к бывшему главе Министерства иностранных дел Витольду Ващиковскому.