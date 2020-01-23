Трамп: США ограничат въезд для граждан еще нескольких стран, список не окончательный

Президент Дональд Трамп подтвердил, что США скоро расширят группу стран, на которые распространяется ограничение по путешествиям в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Семь дополнительных государств были перечислены в проекте предложенных ограничений, но чиновники США сообщили этим странам, что они могут избежать попадания в список, если сделают изменения до того, как Вашингтон объявит решение, утверждают два представителя администрации, которые высказались на условиях анонимности.

Предварительный список предусматривал, что ограничения будут распространяться на путешественников и иммигрантов из Беларуси, Эритреи, Кыргызстана, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании.

Но несколько стран, похоже, приняли меры или продемонстрировали хорошие намерения во избежание внесения, заявили чиновники. Среди этих шагов были повышение безопасности границы, улучшение обмена идентификационной информацией между странами и качества проездных документов, сказал один чиновник. Непонятно, сколько стран окажется в окончательном списке.

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Трамп сказал журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что он делает это для защиты Соединенных Штатов.

"Мы добавляем к нему несколько стран", - сказал он. "Мы должны быть в безопасности. Наша страна должна быть в безопасности. Вы видите, что происходит в мире. Наша страна должна быть в безопасности. Поэтому у нас очень есть сильный запрет путешествий, и мы добавим к нему несколько стран".

У Трампа ранее сказали, что политика ограничения поездок необходима для предотвращения потенциальных террористических актов, поскольку страны из списка недостаточно проверяют своих путешественников в США.

Администрация президента США уже несколько раз пыталась ввести ограничения на въезд гражданам ряда мусульманских стран, однако эти ограничения отменяли суды. В то же время Трампу удалось ввести ограничения на поездки для граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена и Северной Кореи, а также должностных лиц из Венесуэлы. Администрация ненадолго включила Чад в запретный список, но в апреле 2018 года исключила страну из него.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, совершит визит в Минск 1 февраля. Визит госсекретаря США в Беларусь станет первым за всю историю отношений двух стран.