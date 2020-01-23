Поліція Цюріха застосувала спецзасоби для приборкання протесту проти форуму в Давосі

Швейцарська поліція в середу застосувала водомети, гумові кулі та сльозогінний газ для приборкання демонстрантів у Цюріху, які палили феєрверки та кидали пляшки в рамках протесту проти щорічного Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трьох людей затримали, один перехожий отримав поранення від феєрверків, а поліцейського госпіталізували із невстановленими травмами, повідомила поліція Цюріха після того, як демонстрація завершилася ввечері.

Кілька сотень людей пройшли дозволеним владою ходою під назвою "Цюріх проти ВЕФ" вулицями поблизу центру швейцарської столиці.

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На додаток до протесту проти ВЕФ демонстранти закликали до активнішої протидії зміні клімату.

Деякі демонстранти прийшли з транспарантами "Стоп кліматичній кризі", дехто запалив коробки посеред вулиці, а вікна навколишніх магазинів були замазані гаслами, зокрема "Громи ВЕФ".

Попри заклики організаторів до мирної поведінки, поліція зазначила, що деякі з них розпалювали феєрверки біля натовпу, зокрема сторонніх глядачів, і завдали майнових збитків на "тисячі швейцарських франків".

"Навіть після закінчення офіційної події близько 20:30 кілька насильницьких груп залишилось на місці події, щоб завдати клопоту офіцерам", - сказала поліція.