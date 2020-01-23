Полиция Цюриха применила спецсредства для усмирения протеста против форума в Давосе

Швейцарская полиция в среду применила водометы, резиновые пули и слезоточивый газ для усмирения демонстрантов в Цюрихе, которые жгли фейерверки и бросали бутылки в рамках протеста против ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трех человек задержали, один прохожий получил ранения от фейерверков, а полицейского госпитализировали с неустановленными травмами, сообщила полиция Цюриха после того, как демонстрация завершилась вечером.

Несколько сотен человек провели разрешенное властями шествие под названием "Цюрих против ВЭФ" по улицам поблизости от центра швейцарской столицы.

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В дополнение к протесту против ВЭФ, демонстранты призвали к более активному противодействию изменению климата.

Некоторые демонстранты пришли с транспарантами "Стоп климатическому кризису", некоторые подожгли коробки посреди улицы, а окна окрестных магазинов были замазаны лозунгами, в частности "Громи ВЭФ".

Несмотря на призывы организаторов к мирному поведению, полиция отметила, что некоторые из них разжигали файеры возле толпы, в частности, посторонних зрителей и нанесли ущерб имуществу на "тысячи швейцарских франков".

"Даже после окончания официального события около 20:30 несколько агрессивных групп остались на месте происшествия, продолжая стычки с офицерами", - сказала полиция.