Полиция Цюриха применила спецсредства для усмирения протеста против форума в Давосе
Швейцарская полиция в среду применила водометы, резиновые пули и слезоточивый газ для усмирения демонстрантов в Цюрихе, которые жгли фейерверки и бросали бутылки в рамках протеста против ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Трех человек задержали, один прохожий получил ранения от фейерверков, а полицейского госпитализировали с неустановленными травмами, сообщила полиция Цюриха после того, как демонстрация завершилась вечером.
Несколько сотен человек провели разрешенное властями шествие под названием "Цюрих против ВЭФ" по улицам поблизости от центра швейцарской столицы.
В дополнение к протесту против ВЭФ, демонстранты призвали к более активному противодействию изменению климата.
Некоторые демонстранты пришли с транспарантами "Стоп климатическому кризису", некоторые подожгли коробки посреди улицы, а окна окрестных магазинов были замазаны лозунгами, в частности "Громи ВЭФ".
Несмотря на призывы организаторов к мирному поведению, полиция отметила, что некоторые из них разжигали файеры возле толпы, в частности, посторонних зрителей и нанесли ущерб имуществу на "тысячи швейцарских франков".
"Даже после окончания официального события около 20:30 несколько агрессивных групп остались на месте происшествия, продолжая стычки с офицерами", - сказала полиция.