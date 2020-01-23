Німеччина заборонила неонацистську групу Combat 18, почалися рейди

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер заборонив неонацистську групу "Combat 18" та розпочав рейди на групу по всій країні, заявило міністерство в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Від ранку поліція здійснює рейди в шести федеральних землях. Правий екстремізм і антисемітизм не мають місця в нашому суспільстві", - зазначили в міністерстві.

Combat 18 походить з Британії та поширилася на інші країни, зокрема Німеччину.

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Заборону наклали після того, як торік застрелили відомого у місті Кассель політика Вальтера Любке, який мав промігрантські погляди. Чоловік, заарештований за підозрою у вбивстві, сповідував ультраправі ідеї, повідомляє Федеральна прокуратура.

Німеччину торік також шокувала чергова стрілянина біля синагоги на сході країни, в якій двоє людей загинули.