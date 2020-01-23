Германия запретила неонацистскую группу Combat 18, начались рейды
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер запретил неонацистскую группу "Combat 18" и начал рейды против группы по всей стране, заявило министерство в четверг.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"С утра полиция осуществляет рейды в шести федеральных землях. Правому экстремизму и антисемитизму нет места в нашем обществе", - отметили в министерстве.
Combat 18 была основана в Британии и распространилась на другие страны, в частности Германию.
Запрет наложили после того, как в прошлом году застрелили известного в городе Кассель политика Вальтера Любке, имевшего промигрантские взгляды. Мужчина, арестованный по подозрению в убийстве, высказывал ультраправые идеи, сообщает Федеральная прокуратура.
Германию в прошлом году также шокировала очередная стрельба возле синагоги на востоке страны, при которой погибли два человека.