У ЄС обіцяють продовжити санкції проти режиму Асада на тлі наступу в Ідлібі

ЄС засуджує обстріли мирного населення з боку сил президента Сирії Башара Асада і його союзників та обіцяє продовжити санкції проти режиму Асада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій.

"У результаті авіаударів сирійського режиму та його соратників на північному заході Сирії за останні кілька днів загинули щонайменше 35 людей, багато з яких цивільні, жінки та діти. Ще одне припинення вогню провалилося. Лише за останній місяць було переміщено понад 350 тисяч цивільних осіб", - йдеться у заяві.

"Відновлення наступу в Ідлібі, зокрема неодноразові авіаудари та обстріли, націлені на мирне населення, є неприйнятними і мають припинитися. ЄС продовжуватиме санкції проти режиму Асада, доки ці жорстокі атаки триватимуть", - додали у службі.

Дипломати ЄС наголошують на крайній необхідності гарантувати "швидкий, безпечний і безперешкодний доступ гуманітарних організацій, який дозволить їм постачати гуманітарну допомогу всім громадянам, які потребують".

Водночас у Брюсселі підкреслили: "гуманітарні коридори" не можуть замінити повне дотримання міжнародного гуманітарного права.

"Присутність в Ідлібі терористичних груп зі списку ООН викликає занепокоєність у всіх. Однак боротьба з цими угрупованнями, уповноважена ООН, не дозволяє ігнорувати міжнародне гуманітарне право", - сказано в заяві.

Повітряні бомбардування у Сирії відбуваються під проводом Росії. Москва також розгорнула спецназ на землі, щоб просунутись глибше на територію повстанців.

Метою наступу є відновлення контролю над головною магістраллю, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо.