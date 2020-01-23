В ЕС продолжат санкции против режима Асада на фоне наступления в Идлибе

ЕС осуждает обстрелы мирного населения со стороны сил президента Сирии Башара Асада и его союзников и обещает продлить санкции против режима Асада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

"В результате авиаударов сирийского режима и его соратников на северо-западе Сирии за последние несколько дней погибли по меньшей мере 35 человек, многие из которых гражданские, женщины и дети. Еще одно прекращения огня провалилось. Только за последний месяц было перемещено более 350 000 гражданских лиц", - говорится в заявлении.

"Восстановление наступления в Идлибе, в частности неоднократные авиаудары и обстрелы, направленные на мирное население, являются неприемлемыми и должны прекратиться. ЕС будет продолжать санкции против режима Асада, пока эти жестокие атаки будут продолжаться", - добавили в службе.

Дипломаты ЕС отмечают крайней необходимости гарантировать "быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций, который позволит им поставлять гуманитарную помощь всем гражданам, которые нуждаются".

В то же время в Брюсселе подчеркнули: "гуманитарные коридоры" не могут заменить соблюдение международного гуманитарного права.

"Присутствие в Идлибе террористических групп из списка ООН вызывает озабоченность у всех. Однако борьба с этими группировками, уполномоченное ООН, не позволяет игнорировать международное гуманитарное право", - сказано в заявлении.

Воздушные бомбардировки в Сирии происходят под руководством России. Москва также развернула спецназ на земле, чтобы продвинуться глубже на территорию повстанцев.

Целью наступления является восстановление контроля над главной магистралью, связывающей столицу Дамаск с северным городом Алеппо.