Польща продовжить курс незалежності від російського газу
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG планує й надалі добиватись повної незалежності від російського газу після 2022 року та укріплювати енергетичну безпеку.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Business Insider Polska, про це у п’ятницю на пресконференції заявив новий голова правління компанії Єжи Квечінський.
Енергетична безпека та диверсифікація поставок газу залишаються пріоритетами компанії, сказав Квечінський.
"Повна незалежність від російського газу після 2022 року та розвиток власного видобутку в країні та за кордоном", - окреслив він заходи, які ведуть до досягнення зазначених пріоритетів.
Він також повідомив, що компанія планує посилити сектор теплопостачання та хоче стати "інтегратором цього ринку в національному масштабі"
"Ми хочемо, щоб ринок газу в Польщі зростав, щоб польський енергетичний сектор більшою мірою грунтувався на газі", - сказав він.
Як відомо, Польща не планує продовження довгострокових контрактних відносин з РФ щодо постачання газу після 2022 року.
Одним із альтернативних джерел постачання газу стане газопровід Baltic Pipe з Норвегії до Польщі і Данії, який планують ввести в дію восени 2022 року.
Диверсифікації постачань блакитного палива мають також сприяти контракти на придбання скрапленого природного газу із Сполучених Штатів та Катару. Ще частину потреб покриватиме вітчизняний видобуток.