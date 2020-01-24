Польща продовжить курс незалежності від російського газу

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG планує й надалі добиватись повної незалежності від російського газу після 2022 року та укріплювати енергетичну безпеку.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Business Insider Polska, про це у п’ятницю на пресконференції заявив новий голова правління компанії Єжи Квечінський.

Енергетична безпека та диверсифікація поставок газу залишаються пріоритетами компанії, сказав Квечінський.

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"Повна незалежність від російського газу після 2022 року та розвиток власного видобутку в країні та за кордоном", - окреслив він заходи, які ведуть до досягнення зазначених пріоритетів.

Він також повідомив, що компанія планує посилити сектор теплопостачання та хоче стати "інтегратором цього ринку в національному масштабі"

"Ми хочемо, щоб ринок газу в Польщі зростав, щоб польський енергетичний сектор більшою мірою грунтувався на газі", - сказав він.

Як відомо, Польща не планує продовження довгострокових контрактних відносин з РФ щодо постачання газу після 2022 року.

Одним із альтернативних джерел постачання газу стане газопровід Baltic Pipe з Норвегії до Польщі і Данії, який планують ввести в дію восени 2022 року.

Диверсифікації постачань блакитного палива мають також сприяти контракти на придбання скрапленого природного газу із Сполучених Штатів та Катару. Ще частину потреб покриватиме вітчизняний видобуток.