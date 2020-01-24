Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Катастрофа МАУ: на борту была украинка, компании которой подозревают в нарушении эмбарго ООН

Шесть человек убиты во время стрельбы в немецком городке

ПАСЕ рассмотрит новую санкционную процедуру, выгодную России

Премьер Норвегии существенно переформатировала правительство после выхода популистов






Польша продолжит курс независимости от российского газа

Пятница, 24 января 2020, 13:32

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует и в дальнейшем добиваться полной независимости от российского газа после 2022 года и укреплять энергетическую безопасность.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider Polska, об этом в пятницу на пресс-конференции заявил новый председатель правления компании Ежи Квечинський.

Энергетическая безопасность и диверсификация поставок газа остаются приоритетами компании, сказал Квечинський.

Читайте также
В Польше за контракты с РФ арестовали газовых менеджеров, им инкриминируют миллиардный ущерб

"Полная независимость от российского газа после 2022 года и развитие собственной добычи в стране и за рубежом", - обрисовал он меры, которые ведут к достижению указанных приоритетов.

Он также сообщил, что компания планирует усилить сектор теплоснабжения и хочет стать "интегратором этого рынка в национальном масштабе"

"Мы хотим, чтобы рынок газа в Польше рос, чтобы польский энергетический сектор в большей степени основывался на газе", - сказал он.

Как известно, Польша не планирует продолжение долгосрочных контрактных отношений с РФ по поставкам газа после 2022 года.

Одним из альтернативных источников газа станет газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу и Дании, который планируется ввести в действие осенью 2022 года.

Диверсификации поставок голубого топлива должны также способствовать контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара. Еще часть потребностей будет покрывать отечественная добыча.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Энергетика
powered by lun.ua