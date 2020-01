Катастрофа МАУ: на борту була українка, компанії якої підозрюють у порушенні ембарго ООН

На борту збитого біля Тегерана літака МАУ була громадянка України Олена Малахова, яка очолювала дві компанії, що згадуються у звіті ООН через ймовірні зв'язки з тіньовою торгівлею зброєю для Лівії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише сайт телеканалу CNN, журналісти якого ознайомилися з планом розсадки пасажирів в літаку.

38-річній Малаховій було надано місце в другому ряду рейсу Тегеран-Київ. Вона була однією з двох українських пасажирів в літаку.

Олена Малахова (фото - edition.cnn.com)

Малахова була директором компанії SkyAviaTrans, яка базується в Україні, і співвласником пов'язаної фірми Volaris Business, зареєстрований офіс якої знаходиться в Единбурзі, Шотландія. Компанії надають послуги авіаперевезень.

З серпня 2018 року Малахова була зареєстрована в Реєстраційній палаті, офіційному реєстрі підприємств Великої Британії, як одна з двох бенефіціарних власників Volaris. Малахова також була директором SkyAviaTrans, повідомив CNN представник компанії.

Єдиний вантажний літак компанії був знищений в результаті атаки безпілотника в Лівії в серпні 2019 року. Літак Іл-76, що належав Volaris і експлуатувався SkyAviaTrans, був атакований силами генерала Халіфи Хафтара незабаром після приземлення в Місраті. Екіпаж з восьми осіб встиг евакуюватися.

Літак Іл-76 горить у лівійському аеропорту

SkyAviaTrans і Volaris тоді заявили, що літак доставляв гуманітарну допомогу з Анкари. Однак на пресконференції після інциденту Лівійська національна армія Хафтара заявила, що літак був атакований, оскільки перевозив військову техніку, призначену для визнаного ООН уряду національної згоди в Тріполі.

У своїй останній доповіді про ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, опублікованій в грудні, група експертів ООН заявила, що деякі держави-члени, в тому числі Туреччина і ОАЕ, систематично порушували заборону і "регулярно, а іноді нахабно постачали зброю".

У доповіді йдеться, що велика частина зброї була відправлена ​​у вигляді частин для безпілотників, які домінували в бойових діях в останні роки. Частини дронів часто маскували під автомобільні деталі.

Читайте також Іран заявив, що чорні скриньки з літака МАУ мають залишитись в нього

Експерти ООН проводили розслідування нападу на літак SkyAviaTrans/Volaris. Вони прийшли до висновку, що легке корисне навантаження для такого типу літака і аномалії в його документації означали, що "вантаж був військовим матеріалом великого об'єму і відносно малої маси, наприклад фюзеляж і крила" безпілотних бойових літальних апаратів.

Експерти вважають нереалістичним, що лівійському уряду було потрібно так багато деталей для автомобілів за такий короткий період часу, і що їх транспортували би таким дорогим способом.

Було встановлено, що німецька компанія, яка замовляла літаки від імені лівійського уряду, порушила ембарго ООН. Група не звинувачувала SkyAviaTrans і Volaris в порушенні заборони на поставки озброєння, але зазначила, що у вантажній документації літака чітко вказано, що в його вантажі міститься "NO DG (небезпечні вантажі), NO AMMO, NO WEAPON". Таке позначення було підозрілим, вважають експерти.

"Така інформація зазвичай не представляється і не потрібна, якщо вона не призначена для того, щоб спробувати приховати військовий характер вантажу", - йдеться в доповіді комісії для ООН.

Читайте також Іран визнав, що літак МАУ збили двома ракетами

Експерти заявили, що протоколи SkyAviaTrans і Volaris для проведення належної перевірки були "абсолютно неадекватні і не відповідають меті".

У звіті ООН прямо не говориться, що Малахова знала, що на літаку її компанії була незаконна зброя. Але в ньому вказується, що Volaris взяла на себе відповідальність за митні дозволи та іншу документацію на рейсах, що виконуються SkyAviatrans, посилаючись на договір між двома організаціями.

Контракт був підписаний від імені Volaris особою з ініціалами "O.M.", заявила комісія ООН. Ця особа була внесена в список як "фізична особа, що володіє значним контролем" в Реєстраційній палаті. У цьому списку, який є загальнодоступним, повністю зазначені ім'я та прізвище Олени Малахової.

Менш ніж за тиждень до того, як літак був атакований в Лівії, Україна заборонила своїм перевізникам літати в країну "через" погіршення ситуації з безпекою", відзначили експерти ООН.

За даними панелі ООН, SkyAviaTrans і Volaris отримали звільнення від заборони, стверджуючи, що вони працюють на Лівійський Червоний Півмісяць. У своєму звіті від 9 грудня комісія заявила, що "ще не переконана в достовірності документації, наданої SkyAviatrans українській владі для отримання виключення, і продовжує розслідування".

Представник Лівійського Червоного Півмісяця сказав CNN, що у нього немає ніяких зв'язків ні з SkyAviaTrans, ні з Volaris, ні з Малаховою: "Ми не маємо відношення до теми цієї доповіді ... Лівійський Червоний Півмісяць не має до цього ніякого відношення".

Зазначимо, що родичі Малахової, заявили, що їх не запросили на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, на якій були присутні родичі загиблих в катастрофі українців.

Чоловік Малахової написав у коментарях до посту Зеленського про зустріч у Facebook, що "з незрозумілих причин" він не був запрошений. "Мої контакти є в МАУ, МНС і посольстві України в Ірані, ще раз їх написав в особисті повідомлення, будь ласка, хотілося б дізнатися конкретику", - написав він.