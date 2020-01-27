Кандидат від партії Орбана виграв вибори мера одного з найбільших міст Угорщини
Понеділок, 27 січня 2020, 12:16
Кандидат від владного альянсу "Фідес" та "Християнських демократів" Чаба Андраш Дежі переміг на виборах мера в шостому за величиною місті Угорщини Дьйор.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Daily News Hungary.
Згідно з попередніми даними, опублікованими Національною виборчою комісією, Дежі отримав 56,14% підтримки на основі всіх підрахованих голосів.
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Вибори мера Дьйора відбулися тому, що попередній міський голова Жолт Боркаї, також представник "Фідес" і "Християнських демократів", подав у відставку у листопаді торік.
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