Кандидат від партії Орбана виграв вибори мера одного з найбільших міст Угорщини

Кандидат від владного альянсу "Фідес" та "Християнських демократів" Чаба Андраш Дежі переміг на виборах мера в шостому за величиною місті Угорщини Дьйор.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Daily News Hungary.

Згідно з попередніми даними, опублікованими Національною виборчою комісією, Дежі отримав 56,14% підтримки на основі всіх підрахованих голосів.

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Балаш Поллрейш, спільний опозиційний кандидат oтримав 39,05% голоcів виборців, йдеться у повідомленні.

Вибори мера Дьйора відбулися тому, що попередній міський голова Жолт Боркаї, також представник "Фідес" і "Християнських демократів", подав у відставку у листопаді торік.