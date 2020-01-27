Кандидат от партии Орбана выиграл выборы мэра одного из крупнейших городов Венгрии
Понедельник, 27 января 2020, 12:16
Кандидат от правящего альянса "Фидес" и "Христианских демократов" Чаба Андраш Дежи победил на выборах мэра в шестом по величине городе Венгрии Дьёре.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily News Hungary.
Согласно предварительным данным, опубликованным Национальной избирательной комиссией, Дежи получил 56,14% поддержки на основе всех подсчитанных голосов.
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Балаша Поллрейша, единого кандидата от оппозиции, поддержали 39,05% избирателей, говорится в сообщении.
Выборы мэра Дьёра были объявлены потому, что городской голова Жолт Боркаи, также представитель "Фидес" и "Христианских демократов", подал в отставку в ноябре прошлого года.
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