У Німеччині дізналися рішення ЄНП щодо партії Орбана

Так звані "три мудреці", яким доручили дати рекомендацію Європейській народній партії щодо того, чи слід вигнати з групи партію угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес", пропонують не поновлювати її членство, доки Орбан не зробить жести щодо ЄНП.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написало німецьке видання FAZ.

"Мудреці" повідомили про свої висновки президенту партії Дональду Туску на початку цього тижня, йдеться у матеріалі.

Рішення має ухвалити керівництво ЄНП на початку лютого.

У березні членство "Фідес" у ЄНП було призупинено через кампанію угорського уряду проти міграційної політики ЄС, порушення принципу верховенства права, свободи преси та прав меншин.

Після цього "Фідес" не вийшла зі складу ЄНП, хоча Орбан погрожував таким розвитком подій.

У листопаді Віктор Орбан знову заявив, що його партія може вийти з ЄНП.

Партія доручила комітету на чолі з колишнім президентом Європейської ради Германом ван Ромпеєм внести пропозиції щодо майбутнього "Фідес".