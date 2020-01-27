Испания вернет своих граждан из эпицентра вспышки коронавируса - МИД

Испанское правительство сотрудничает с Китаем и ЕС в вопросе репатриации испанских граждан из китайского района Ухань на фоне беспокойства относительно вспышки коронавируса, заявила в понедельник министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы работаем с нашим консульством в Пекине и чиновниками в Китае и Европейском Союзе, чтобы репатриировать около 20 испанцев из Уханя, Хубэй, эпицентра коронавируса. Мы будем продолжать сообщать о любом продвижение", - написала Гонсалес в своем Twitter.

Британское министерство иностранных дел заявило в понедельник, что работает над тем, чтобы предложить гражданам Великобритании в провинции Хубэй возможность уехать, через день после того, как Франция заявила, что хочет эвакуировать сотни из 800 своих граждан в этом районе.

Франция подтвердила в пятницу первые три случая заболевания коронавируса из города Ухань.

О планах эвакуации своих граждан объявили также в Британии, Германии, Франции, Италии, Японии, Австралии и США.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила вирус "чрезвычайной ситуацией в Китае", но не стала говорить о глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.