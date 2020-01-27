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Главу уряду Каталонії позбавили місця в регіональному парламенті

Понеділок, 27 січня 2020, 16:06

Регіональний парламент Каталонії позбавив главу женералітату Кіма Торру депутатського крісла за те, що він не підкорився суворим правилам виборчої пропаганди Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Виборча рада Іспанії постановила, що Торра повинен бути позбавлений депутатського крісла після того, як каталонський суд заборонив йому минулого місяця займати державні посади протягом 18 місяців за непокору.

Кім Торра, затятий сепаратист, може залишитися главою регіонального уряду Каталонії.

Раніше він пригрозив призначити нові регіональні вибори.

Позбавлення Торри мандата депутата регіонального парламенту, швидше за все, викличе гнів серед непохитних прихильників незалежності, які бачать у такому кроці ще один привід для невдоволення іспанськими судовими рішеннями.

Нагадаємо, торік суд визнав Торру винним за відмову зняти жовті стрічки та банери на підтримку ув’язнених каталонських політиків, з будівлі штаб-квартири уряду Каталонії в Барселоні перед виборами 28 квітня.

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