Главу правительства Каталонии лишили места в региональном парламенте

Региональный парламент Каталонии лишил главу Женералитата Киму Торру депутатского кресла за то, что он не подчинился строгим правилам избирательной пропаганды Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Избирательный совет Испании постановила, что Торра должен быть лишен депутатского кресла после того, как каталонский суд запретил ему в прошлом месяце занимать государственные должности в течение 18 месяцев за неповиновение.

Ким Торра, ярый сепаратист, может остаться главой регионального правительства Каталонии.

Ранее он пригрозил назначить новые региональные выборы.

Лишение Торры мандата депутата регионального парламента, скорее всего, вызовет гнев среди непоколебимых сторонников независимости, которые видят в таком шаге еще один повод для недовольства испанскими судебными решениями.

Напомним, в прошлом году суд признал Торру виновным за отказ снять желтые ленты и баннеры в поддержку заключенных каталонских политиков, из здания штаб-квартиры правительства Каталонии в Барселоне перед выборами 28 апреля.