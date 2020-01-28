У Парижі важкою технікою розчистили табір мігрантів

Французька поліція заявила у вівторок, що знову почала виселяти мігрантів з незаконного наметового містечка на півночі Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Поліція заявила, що почала переміщувати мігрантів з місця імпровізованого табору на Порт-д'Обервільє.

L'opération de mise à l'abri suit son cours à la porte d'Aubervilliers (#Paris19) où les policiers, agents de l’État et acteurs associatifs sont pleinement mobilisés. pic.twitter.com/zxgsq6RU42 — Préfecture de Police (@prefpolice) January 28, 2020

З моменту закриття величезного міграційного табору в Кале у 2016 році багато біженців переїхали до Парижа. Влада неодноразово зносила нелегальні кемпінги, але через кілька місяців вони знову з’являлися в різних районах.

Porte d'#Aubervilliers : entrée en action des pelleteuses, qui sont en train de détruire le camp, tente par tente. L'opération va durer toute la matinée. pic.twitter.com/ncUlSbvAka — actu Paris (@actufrparis) January 28, 2020

Уряд нині перебуває під значним тиском і прагне показати, що займає жорстку позицію щодо нелегальної імміграції.

28 листопад французька поліція вивезла близько 300 мігрантів з Порт-д'Обервільє.

7 листопада з двох таборів на півночі Парижа вивезли 1600 мігрантів.