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У Парижі важкою технікою розчистили табір мігрантів

Вівторок, 28 січня 2020, 09:28

Французька поліція заявила у вівторок, що знову почала виселяти мігрантів з незаконного наметового містечка на півночі Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Поліція заявила, що почала переміщувати мігрантів з місця імпровізованого табору на Порт-д'Обервільє.

З моменту закриття величезного міграційного табору в Кале у 2016 році багато біженців переїхали до Парижа. Влада неодноразово зносила нелегальні кемпінги, але через кілька місяців вони знову з’являлися в різних районах.

Уряд нині перебуває під значним тиском і прагне показати, що займає жорстку позицію щодо нелегальної імміграції.

28 листопад французька поліція вивезла близько 300 мігрантів з Порт-д'Обервільє.

7 листопада з двох таборів на півночі Парижа вивезли 1600 мігрантів.

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Франція мігранти
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