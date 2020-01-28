В Париже тяжелой техникой расчистили лагерь мигрантов

Французская полиция заявила во вторник, что снова начала выселять мигрантов из незаконного палаточного городка на севере Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Полиция заявила, что начала перемещать мигрантов из импровизированного лагеря в порту Д’Обервилье.

L'opération de mise à l'abri suit son cours à la porte d'Aubervilliers (#Paris19) où les policiers, agents de l’État et acteurs associatifs sont pleinement mobilisés. pic.twitter.com/zxgsq6RU42 — Préfecture de Police (@prefpolice) January 28, 2020

С момента закрытия огромного миграционного лагеря в Кале в 2016 году много беженцев переехали в Париж. Власти неоднократно сносили нелегальные лагеря, но через несколько месяцев они снова появлялись в разных районах.

Porte d'#Aubervilliers : entrée en action des pelleteuses, qui sont en train de détruire le camp, tente par tente. L'opération va durer toute la matinée. pic.twitter.com/ncUlSbvAka — actu Paris (@actufrparis) January 28, 2020

Правительство сейчас находится под значительным давлением и стремится показать, что занимает жесткую позицию в отношении нелегальной иммиграции.

28 ноября французская полиция вывезла около 300 мигрантов из порта Д’Обервилье.

7 ноября из двух лагерей на севере Парижа вывезли 1600 мигрантов.