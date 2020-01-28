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В Париже тяжелой техникой расчистили лагерь мигрантов

Вторник, 28 января 2020, 09:28

Французская полиция заявила во вторник, что снова начала выселять мигрантов из незаконного палаточного городка на севере Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Полиция заявила, что начала перемещать мигрантов из импровизированного лагеря в порту Д’Обервилье.

С момента закрытия огромного миграционного лагеря в Кале в 2016 году много беженцев переехали в Париж. Власти неоднократно сносили нелегальные лагеря, но через несколько месяцев они снова появлялись в разных районах.

Правительство сейчас находится под значительным давлением и стремится показать, что занимает жесткую позицию в отношении нелегальной иммиграции.

28 ноября французская полиция вывезла около 300 мигрантов из порта Д’Обервилье.

7 ноября из двух лагерей на севере Парижа вывезли 1600 мигрантов.

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Франция мигранты
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