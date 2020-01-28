Парламент Естонії спростив надання громадянства народженим в країні дітям

Парламент Естонії проголосував в остаточному, третьому читанні законопроєкт, який дозволяє подати заяву про надання громадянства в спрощеному порядку дітям із родин "сірих паспортів" і громадян третіх країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Законопроєкт підтримали 64 депутати у 101-містному парламенті, проти проголосували 26 депутатів. Закон набуде чинності через 10 днів після публікації його тексту в державному реєстрі законів.

З моменту набуття чинності законопроєкту громадянами Естонії зможуть стати також і ті діти, у кого тільки один з батьків (або бабуся чи дідусь) є власниками "сірого паспорта" і проживали в країні станом на 20 серпня 1991 року.

Нинішнє законодавство передбачає отримання в спрощеному порядку громадянства Естонії дітьми з сімей, в яких обоє батьків є власниками сірих паспортів.

Сірі паспорти мають негромадяни Естонії - особи, які не мають естонського громадянства, але проживають на території Естонії. Статус цих людей регулюється "Законом про іноземців" Естонської Республіки від 1993 року. Більшість негромадян - це колишні громадяни СРСР, які проживали на території Естонії і не отримали її громадянства після розпаду СРСР.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року Латвія припинила присвоювати статус негромадян новонародженим. Виняток становлять випадки, коли батьки вирішать дати своїй дитині громадянство іншої країни.