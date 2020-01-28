Парламент Эстонии упростил предоставление гражданства родившимся в стране детям

Парламент Эстонии проголосовал в окончательном, третьем чтении за законопроект, который позволяет подать заявление о предоставлении гражданства в упрощенном порядке детям из семей "серых паспортов" и граждан третьих стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Законопроект поддержали 64 депутата в 101-местном парламенте, против проголосовали 26 депутатов. Закон вступит в силу через 10 дней после публикации его текста в государственном реестре законов.

С момента вступления в силу законопроекта гражданами Эстонии смогут стать также и те дети, у кого только один из родителей (либо бабушка или дедушка) являются владельцами "серого паспорта" и проживали в стране по состоянию на 20 августа 1991 года.

Нынешнее законодательство предусматривает получение в упрощенном порядке гражданства Эстонии детьми из семей, в которых оба родителя являются владельцами серых паспортов.

Серые паспорта имеют неграждане Эстонии - лица, не имеющие эстонского гражданства, но проживающие на территории Эстонии. Статус этих людей регулируется "Законом об иностранцах" Эстонской Республики от 1993 года. Большинство неграждан - это бывшие граждане СССР, которые проживали на территории Эстонии и не получили ее гражданства после распада СССР.

Напомним, с 1 января 2020 года Латвия прекратила присваивать статус неграждан новорожденным. Исключение составляют случаи, когда родители решат дать своему ребенку гражданство другой страны.