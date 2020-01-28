Трамп раскрыл детали своего мирного плана по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп во вторник представил свой мирный план по Ближнему Востоку, который предусматривает создание Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Трамп заявил на совместном брифинге рядом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Трамп сообщил, что его мирный план - это "сделка века", документ на 80 страниц, содержащий подробные предложения, которые были когда-либо выдвинуты по урегулированию израильско-палестинского конфликта. План содержит карту с подробными границами обоих государств.

"Впервые Израиль санкционировал выпуск концептуальной карты, которая иллюстрирует территориальные компромиссы, на которые он готов пойти", - сказал Трамп. "Господин премьер-министр, спасибо за то, что вы нашли в себе смелость сделать этот шаг", - обратился Трамп к Нетаньяху.

По словам Трампа, это реалистичное решение для двух государств, и ни израильтяне, ни палестинцы не будут изгнаны из своих домов, а сама сделка является последней возможностью для палестинцев достичь собственного независимого государства.

Согласно плану, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. "Но это не великое дело, я уже сделал это для вас. Так и останется", - сказал Трамп.

"Это соглашение более чем удвоит территорию Палестины и обеспечит столицу Палестины в восточном Иерусалиме, где Америка с гордостью откроет посольство", - добавил он.

Этим планом также признается суверенитет Израиля над крупными поселениями на Западном берегу.