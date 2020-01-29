ЄС вимагає від Росії забезпечити вільний прохід суден до Азовського моря

Київ і Брюссель вимагають від Москви забезпечити безперешкодний і вільний прохід суден до Азовського моря і з нього.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві для преси за підсумками шостого засідання Ради асоціації Україна-ЄС 28 січня у Брюсселі.

"ЄС підтвердив свою політику невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зокрема шляхом обмежувальних заходів. Рада асоціації закликала Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід до і з Азовського моря відповідно до міжнародного права", - йдеться у заяві.

ЄС нагадав про свою посилену підтримку, націлену на зменшення наслідків дестабілізуючих дій Росії в Азовському морі, зокрема про відкриття офісу ЄС в Маріуполі та підтримку місцевої економічної диверсифікації.

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"Обидві сторони привітали Міжнародну інвестиційну конференцію в Маріуполі в жовтні 2019 року, присвячену подальшому розвитку Азовського регіону, і погодилися продовжувати опікуватися його подальшою діяльністю", - йдеться у заяві.

Як відомо, Міністерство транспорту Росії майже повністю зупинило рух Керченською протокою з 21 по 24 грудня, нібито через технічні роботи.

У листопаді час утримання в Керченській протоці суден, що прямують до або з портів Бердянська і Маріуполя, зріс у кілька разів у порівнянні з жовтнем 2019 року.

17 січня Україна висловила протест у Міжнародній морській організації (IMO) у зв’язку незаконними діями РФ, які загрожують безпеці навігації в акваторії Азовського моря і Керченської протоки.