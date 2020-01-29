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Москва звинуватила Нідерланди у провокації і міждержавному скандалі

Середа, 29 січня 2020, 11:18

Москва заявляє, що Нідерланди пішли на свідому провокацію, включивши в парламентську делегацію, що мала відвідати РФ, депутата, якому заборонений в'їзд в країну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому 29 січня коментарі Міністерства закордонних справ Росії.

Нідерландські депутати у вівторок скасували заплановану поїздку до Росії після того, як одному з них РФ відмовила у в’їзді. Це відомий критикою Росії депутат від партії "Демократи-66" Сьюрд Сьюрдсма, який опинився у "чорному списку" країни.

"Тепер зрозуміло, на що розраховували голландські парламентарі, ухвалюючи рішення про включення Сьюрда Сьюрдсми до складу своєї делегації. Попри наші попередження, вони свідомо пішли на цю провокацію, прекрасно розуміючи всі можливі наслідки. Тобто прагнули скандалу, а не конструктивного обговорення шляхів виправлення російсько-нідерландських відносин і питань міжнародного порядку денного", - кажуть у МЗС РФ.

"Вважаємо за необхідне уточнити, що нідерландська сторона була завчасно поінформована про небажаність включення Сьюрда Сьюрдсми до складу парламентської делегації, яка планувала відвідати Росію 25-27 лютого 2020 року", - додали у відомстві.

Сьюрдсма вважає, що відмова пов'язана з його критичним ставленням до Москви, зокрема, з приводу справи MH17.

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