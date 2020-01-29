Москва обвинила Нидерланды в провокации и международном скандале

Москва заявляет, что Нидерланды пошли на сознательную провокацию, включив в парламентскую делегацию, которая должна была посетить РФ, депутата, которому запрещен въезд в Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном 29 января комментарии Министерства иностранных дел России.

Нидерландские депутаты во вторник отменили запланированную поездку в Россию после того, как одному из них РФ отказала во въезде. Это известный критикой России депутат от партии "Демократы-66" Сьюрд Сьюрдсма, который оказался в черном списке страны.

"Теперь понятно, на что рассчитывали голландские парламентарии, принимая решение о включении Сьюрда Сьюрдсмы в состав своей делегации. Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия. То есть стремились к скандалу, а не к конструктивному обсуждению путей исправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки дня", - говорят в МИД РФ.

"Считаем необходимым уточнить, что нидерландская сторона была заранее проинформирована о нежелательности включения Сьюрда Сьюрдсмы в состав парламентской делегации, которая планировала посетить Россию 25-27 февраля 2020 года", - добавили в ведомстве.

Сьюрдсма считает, что отказ связан с его критическим отношением к Москве, в частности, по поводу дела MH17.